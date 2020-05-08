8 мая. Mossovetinfo.ru – Международная федерация футбола приняла решение разрешить проводить по пять замен в матчах официальных турниров, которые завершаться до конца 2020 года, сообщает пресс-служба организации.



Данное решение принято, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления турниров, остановленных из-за пандемии коронавируса.



По ходу матча команды будут иметь право провести три замены, кроме того, еще одну замену можно будет провести в перерыве матча. Если в игре будет дополнительное время, то во время него команды получат право на еще одну замену.



Также будет разрешено до конца текущих соревнований, которые возобновятся после перерыва, отказаться от использования системы видеоассистента арбитра (VAR).



Позднее ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудят возможность распространения решения о возможности пяти замен на матчи турниров, которые завершаться в 2021 году.



Национальные чемпионаты в Европе были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Также приостановлены розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы, перенесен ряд матчей сборных.



Чемпионат России по футболу был остановлен 17 марта в связи с распространением коронавируса. К моменту остановки в чемпионате было сыграно 22 тура.