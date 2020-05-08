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Другое
08.05.2020, 16:45
ФИФА временно разрешила проводить пять замен в матчах
8 мая. Mossovetinfo.ru – Международная федерация футбола приняла решение разрешить проводить по пять замен в матчах официальных турниров, которые завершаться до конца 2020 года, сообщает пресс-служ...
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Другое
08.05.2020, 14:06
Коронавирус теряет способность заражать людей при температуре от 30 градусов - Роспотребнадзор
8 мая. Mossovetinfo.ru – Коронавирусная инфекция практически полностью теряет способность заражать людей, когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов тепла, сообщает Роспотребнадзор в о...
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Другое
08.05.2020, 12:11
Температура и климат не влияют на распространение коронавируса - исследование
8 мая. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха и климатические условия не оказывают влияние на распространение коронавирусной инфекции – к такому выводу пришла группа канадских ученых на основе анали...