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Другое     11.04.2019 12:19

Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

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Теги:  футбол  РФС  Кубок России по футболу 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Финальный матч розыгрыша Олимп Кубка России по футболу 2018/2019 состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена» в Самаре, сообщает в официальном микроблоге Российского футбольного союза в Twitter.

Место проведения финального матча было определено на заседании исполкома РФС в четверг.

На выход в финал Кубка России претендуют московский «Локомотив», тульский «Арсенал», екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Финалисты турнира определяться в понедельник, 15 апреля.


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Теги: 
футбол  РФС  Кубок России по футболу 

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