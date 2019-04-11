11 апреля. Mossovetinfo.ru – Финальный матч розыгрыша Олимп Кубка России по футболу 2018/2019 состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена» в Самаре, сообщает в официальном микроблоге Российского футбольного союза в Twitter.



Место проведения финального матча было определено на заседании исполкома РФС в четверг.



На выход в финал Кубка России претендуют московский «Локомотив», тульский «Арсенал», екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Финалисты турнира определяться в понедельник, 15 апреля.