11 апреля. Mossovetinfo.ru – Финальный матч розыгрыша Олимп Кубка России по футболу 2018/2019 состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена» в Самаре, сообщает в официальном микроблоге Российского футбольного союза в Twitter.
Место проведения финального матча было определено на заседании исполкома РФС в четверг.
На выход в финал Кубка России претендуют московский «Локомотив», тульский «Арсенал», екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Финалисты турнира определяться в понедельник, 15 апреля.
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