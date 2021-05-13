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Другое     14.05.2021 12:05

Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесен из Мюнхена в Стамбул

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Теги:  УЕФА  футбол  Лига чемпионов  финал  Стамбул  Мюнхен 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесен из Мюнхена в Стамбул, сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı.

Днем ранее стало известно, что из-за коронавируса УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов 2021 года из Стамбула в Порту.

По данным агентства, УЕФА провел переговоры с турецкой Федерацией футбола на которых была достигнута договоренность о том, что финал ЛЧ состоится в Стамбуле не в 2021, а в 2023 году. В 2022 году финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге.

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Карта места

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Теги: 
УЕФА  футбол  Лига чемпионов  финал  Стамбул  Мюнхен 

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