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Другое
14.05.2021, 12:05
Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесен из Мюнхена в Стамбул
14 мая. Mossovetinfo.ru — Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесен из Мюнхена в Стамбул, сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı. Днем ранее стало известно, что из-за коронавируса УЕФА принял...
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Другое
13.05.2021, 13:39
Финал Лиги Чемпионов перенесен из Стамбула в Порту
13 мая. Mossovetinfo.ru — Финал Лиги Чемпионов перенесен из турецкого Стамбула в португальский Порту, сообщает пресс-служба УЕФА. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронави...
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Другое
13.05.2021, 10:38
Tesla приостанавливает продажи электромобилей за биткоины
13 мая. Mossovetinfo.ru — Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск объявил о том, что компания приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины в связи с неэкологичностью их получен...