Другое 14.05.2021, 12:05 Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесен из Мюнхена в Стамбул

14 мая. Mossovetinfo.ru — Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесен из Мюнхена в Стамбул, сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı. Днем ранее стало известно, что из-за коронавируса УЕФА принял...

Другое 13.05.2021, 13:39 Финал Лиги Чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

13 мая. Mossovetinfo.ru — Финал Лиги Чемпионов перенесен из турецкого Стамбула в португальский Порту, сообщает пресс-служба УЕФА. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронави...