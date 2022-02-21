ФК «Спартак» представил новую эмблему

21 февраля. Mossovetinfo.ru - Московский футбольный клуб «Спартак», который в 2022 году отметит 100-летие, представил новую эмблему.



В сообщении клуба отмечается, что ключевые элементы логотипа остаются прежними: ромб и красно-белые цвета как определяющая визуальная черта клуба, и буква «С».



В сезоне-2023/24 логотип займет свое место и на игровой форме. А с апреля 2022 года и до конца сезона-2022/23 на форме будет представлен специальный юбилейный логотип, презентация которого состоится позднее.



Как отмечают в «Спартаке», что новая эмблема символизирует обновление бренда в целом. Миссия и ключевые ценности, которые несет наш клуб, отражены в слогане: «"Спартак" — здесь каждый важен».





