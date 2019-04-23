23 апреля. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes в четвертый раз опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам продаж в 2018 году.
Первое место в рейтинге впервые заняла китайская компания CNPC, которая в 2018 году закупила российской нефти на 20,5 миллиарда долларов. Второе место занимает дочерняя компания «Локойла» Litasco, которая зарегистрирована в Швейцарии. За прошлый год эта компания закупила у материнской компании нефти на 17,6 миллиарда долларов. Третье место занимает дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading, закупившая нефти на 12,5 миллиарда долларов.
В десятку крупнейших покупателей российской нефти вошли также швейцарская Total Oil Trading (дочерняя фирма французского концерна Total), польская Orlen, китайская СEFC, английская Shell Trading, зарегистрированная в Швейцарии дочерняя компания «Татнефти» Tatneft Europe, британская QHG Trading и Sakhalin Energy, совладельцами которой являются «Газпром», Royal Dutch, Shell, Mitsui и Mitsubishi.
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