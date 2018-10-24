24 октября. Mossovetinfo.ru – Болельщики московского «Спартака» выразили недовольство увольнением главного тренера клуба Массимо Карреры, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте объединения болельщиков «Фратрия».



В заявлении указано, что Каррера стал самым успешным тренером клуба после Олега Романцева, вернул команде чемпионский титул спустя 16 лет и впервые в истории выиграл с клубом Суперкубок страны. Кроме того, по мнению болельщиков решение об отставке было принято без учета их мнения и без какой-либо внятной замены. Болельщики также выразили недовольство тем, что вина за все последние неудачи клуба легла на Карреру, в то время как другие функционеры остались на своих местах, в то время как их вина в неудачах не меньше.



Болельщики потребовали от клуба внятных объяснений случившегося, а также отстранения от матчей основного состава капитана команды Дениса Глушакова, в связи с «нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды». Кроме того, болельщики потребовали организовать отдельную церемонию, в связи с уходом Массимо Карреры из клуба.



Массимо Каррера был отправлен в отставку решением совета директоров «Спартака» в понедельник, 22 октября.