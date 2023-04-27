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30.04.2023, 16:03
G7 должна принять "основанное на риске" регулирование искусственного интеллекта, заявляют министры
30 апреля, Mossovetinfo.ru - Страны "Большой семерки" с развитой экономикой должны принять "основанное на риске" регули...
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Другое
29.04.2023, 12:39
Юань по значимости может обогнать доллар - The Economist
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Американская валюта продолжает оставаться основной при международных расчетах на глобал...
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Другое
27.04.2023, 14:33
Роскачество: доля фальсификата среди российского коньяка эконом-сегмента составила 52%
27 апреля, - Mossovetinfo.ru - ва, 27 апреля. - По результатам испытаний, исследовнаний, которые провело Роскачество, 52% ис...