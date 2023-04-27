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Другое     30.04.2023 16:03

G7 должна принять "основанное на риске" регулирование искусственного интеллекта, заявляют министры

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Теги:  ИИ  искусственный интеллект  регулирование  G7  риски  права человека 

30 апреля, Mossovetinfo.ru - Страны "Большой семерки" с развитой экономикой должны принять "основанное на риске" регулирование в области искусственного интеллекта, согласились их министры цифровых технологий в воскресенье, поскольку европейские законодатели спешат ввести Закон об искусственном интеллекте для обеспечения соблюдения правил в отношении новых инструментов, таких как ChatGPT. Об этом сообщает REUTERS (Рейтер).

В совместном заявлении министров G7, опубликованном по итогам двухдневной встречи в Японии, отмечается, что такое регулирование также должно "сохранять открытую и благоприятную среду" для развития технологий искусственного интеллекта и основываться на демократических ценностях,

"Мы планируем созвать будущие обсуждения G7 по генеративному ИИ, которые могли бы включать такие темы, как управление, способы защиты прав интеллектуальной собственности, включая авторское право, содействие прозрачности, борьба с дезинформацией", включая манипулирование информацией иностранными силами, говорится в заявлении министров.

В принятом документе содержатся следующие пункты: верховенство закона; соблюдение предусмотренных законом процедур; использование возможностей для инноваций; демократия; уважение прав человека.
Правительства особенно обратили внимание на популярность генеративных инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, чат-бот, разработанный при поддержке корпорации Microsoft (MSFT.O) OpenAI, который стал самым быстрорастущим приложением в истории с момента его запуска в ноябре.

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Теги: 
ИИ  искусственный интеллект  регулирование  G7  риски  права человека 

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