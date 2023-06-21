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Другое     26.06.2023 10:44

Германия выступила против планов ЕС по передаче активы Центробанка России Украине — FT

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Теги:  Россия  Украина  финансы  ЕС  российские активы  Центробанк 

26 июня — Mossovetinfo.ru — Германия выступила против идеи Евросоюза передать замороженные активы Центробанка России на восстановление Украины, поскольку такой план чреват высокими финансовыми или юридическими рисками, — сообщает газета Financial Times (FT ) со ссылкой на ряд правительственных чиновников.

"Германия высказала свои возражения против планов Брюсселя совершить налет на замороженные активы ЦБ РФ (с целью передачи их) на восстановление Украины", — пишет издание со ссылкой на правительственных чиновников.

Такое решение создаст негативный прецедент для других стран, полагают немецкие чиновники.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит юридическую основу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей для восстановления Украины.

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Теги: 
Россия  Украина  финансы  ЕС  российские активы  Центробанк 

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