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26.06.2023, 10:44
Германия выступила против планов ЕС по передаче активы Центробанка России Украине — FT
26 июня — Mossovetinfo.ru — Германия выступила против идеи Евросоюза передать замороженные активы Центробанка Росс...
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23.06.2023, 09:46
Батискаф "Титаник" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли все пять человек на борту
23 июня — Mossovetinfo.ru — Пропавший в воскресенье батискаф "Титан" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли вс...
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21.06.2023, 10:37
Путин и Собянин посетили во вторник Северный речной вокзал, приняли участие в церемонии запуска речного транспорта по Москве-реке
21 июня — Mossovetinfo.ru — В ходе посещения во вторник, 20 июня, Северного речного вокзала Президент России Владимир ...