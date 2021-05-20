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Другое     20.05.2021 17:10

Иностранные болельщики с билетом на матч чемпионата Европы смогут въехать в Россию без визы

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Теги:  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  болельщики 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Иностранным болельщикам не понадобиться получать визу для того, чтобы въехать в Россию на матчи чемпионата Европы, сообщается в официальном микроблоге оргкомитета чемпионата в Twitter.

Для въезда в Россию иностранным болельщикам понадобятся только билет на матч, паспорт болельщика и отрицательный ПЦР-тест. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В России матчи чемпионата примет Санкт-Петербург. Первоначально планировалось, что в Санкт-Петербурге пройдет четыре матча чемпионата, однако в апреле УЕФА отобрал право на проведение матчей у Дублина и передал их Санкт-Петербургу. Таким образом, в России пройдет семь матчей турнира.

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Теги: 
чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  болельщики 

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