 
Актуальные темы: коронавирус
Другое     10.03.2021 12:56

Иностранные соцсети могут обязать платить налоги за рекламу у российских пользователей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  соцсети  блогеры  налоги  реклама 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Минцифры подготовило план развития отрасли информационных технологий в России, в котором предлагает обязать иностранные соцсети выплачивать налоги за рекламу у российских блогеров, сообщают «Ведомости».

Проект соответствующего федерального закона планируется подготовить к середине текущего года. Новый закон может затронуть такие платформы, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

Отмечается, что в условиях пандемии вырос спрос на контент в интернете. В частности, по данным исследования компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали на рекламе порядка 18 миллиардов рублей.

При этом, деньги блогеры получают на личные счета, а банки и налоговые службы не квалифицируют такие платежи как коммерческие, если сумма составляет менее 500 тысяч рублей. По мнению экспертов, таким образом, государство недополучает ежегодно миллиарды рублей налогов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
соцсети  блогеры  налоги  реклама 

Возврат к списку

Лента новостей

14:01 Город (Москва и область) Реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД начнется в апреле

13:24 Другое Сайты российских госорганов «легли» после замедления работы Twitter

12:56 Другое Иностранные соцсети могут обязать платить налоги за рекламу у российских пользователей

11:45 Другое Проект реформы Лиги чемпионов могут утвердить в ближайшие две недели

11:38 Город (Москва и область) Названы самые перспективные для покупки квартиры районы Москвы

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru