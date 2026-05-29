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Другое     20.07.2026 09:10

Испания выиграла чемпионат мира по футболу во второй раз в своей истории

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Теги:  Испания  Аргентина  футбол  чемпионат  чемпионат мира по футболу  Метлайф Стэдиум  финал  ФИФА  Ферран Торрес  Трамп  Инфантино 

20 июля — Mossovetinfo.ru — Испания выиграла чемпионат мира по футболу, во второй раз в своей истории, обыграв в финале на стадионе на «Метлайф Стэдиум» под Нью-Йорком действовавшего чемпиона и обладатель титула — сборную Аргентины, победителя ЧМ-2022, со счетом 1: 0.

Гол во втором тайме дополнительного времени принес Испании второй в ее истории титул чемпиона мира. После 120 минут напряженной борьбы Испания обыграла Аргентину и Лионеля Месси со счетом 1:0.

Герой матча — Ферран Торрес. На 106-й минуте Торрес принял пас от Нико Уильямса и отправил мяч в сетку.

Команда Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года. На ЧМ-2014 испанцы не вышли из группы, в 2018-м и в 2022-м вылетели на стадии 1/8 финала.

Президент США Дональд Трамп посетил игру и остался на подиуме во время награждения испанской команды а также поделился эмоциями после финального матча ЧМ-2026.

Трамп, словно повторяя прошлогоднюю церемонию вручения трофея Клубного чемпионата мира, остался на сцене после вручения трофея, несмотря на то, что президент ФИФА Джанни Инфантино попросил его уйти, чтобы дать Испании возможность отпраздновать победу.

Трамп сказал: «Считаю, что ФИФА невероятна. Наверное, ничего подобного не было в соккере или футболе – называйте как хотите – но это было потрясающе.
Это было в четыре раза круче любого турнира ФИФА, а на самом деле, наверное, даже в пять раз, как мне сегодня сказали!». Также Трамп поздравил президента ФИФА Джанни Инфантино и его команду с тем, что «они проделали невероятную работу», по организации и проведению турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 (FIFA World Cup, ЧМ-2026) — главный турнир среди национальных сборных, который впервые в истории принимали сразу три страны: США, Канада и Мексика.

Матчи мундиаля прошли с 11 июня по 19 июля 2026 года: турнир стартовал на легендарной «Ацтеке» в Мехико, а финал за Кубок мира ФИФА состоялся 19 июля на «Метлайф Стэдиум» под Нью-Йорком.

Это первый чемпионат мира в расширенном формате — 48 сборных, 12 групп и 104 матча. В плей-офф с 1/16 финала вышли 32 команды: по две лучшие из каждой группы плюс восемь сборных с лучших третьих мест.

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Теги: 
Испания  Аргентина  футбол  чемпионат  чемпионат мира по футболу  Метлайф Стэдиум  финал  ФИФА  Ферран Торрес  Трамп  Инфантино 

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