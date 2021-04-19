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Другое     19.04.2021 14:05

Исполком УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

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Теги:  УЕФА  Лига чемпионов  футбол  формат 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Исполком УЕФА на своем заседании в понедельник, 19 апреля, единогласно утвердил новый формат Лиги чемпионов, который начнет действовать с 2024 года, сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист The New York Times Тарик Панджа.

Согласно новому формату, количество участников ЛЧ расширяется с 32 до 36 команд. На первом этапе будет проведен круговой турнир без деления на группы. 8 лучших команд выйдут в плей-офф.

Каждый участник турнира гарантированно проведет по 10 матчей, а также гарантированно получит больший доход за участие в турнире.

Ранее 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги.

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Теги: 
УЕФА  Лига чемпионов  футбол  формат 

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