20 сентября. Mossovetinfo.ru – Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, за восстановление статуса РУСАДА проголосовали 9 из 12 членов исполкома.
В ноябре 2015 года WADA приняло решение о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. В связи с этим была приостановлена деятельность московской антидопинговой лаборатории. В сентябре текущего года Комитет по соответствию (CRC) WADA рекомендовал восстановить статус РУСАДА.
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