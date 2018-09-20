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Другое     20.09.2018 16:02

Исполком WADA проголосовал за восстановление статуса РУСАДА

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Теги:  WADA  РУСАДА  статус 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, за восстановление статуса РУСАДА проголосовали 9 из 12 членов исполкома.

В ноябре 2015 года WADA приняло решение о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. В связи с этим была приостановлена деятельность московской антидопинговой лаборатории. В сентябре текущего года Комитет по соответствию (CRC) WADA рекомендовал восстановить статус РУСАДА.


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Теги: 
WADA  РУСАДА  статус 

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