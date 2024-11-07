Другие материалы
-
Другое
11.11.2024, 07:46
Израильский премьер-министр взял на себя ответственность за подрыв пейджеров бойцов «Хезболлах»
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье официально взял на себя ...
-
Другое
10.11.2024, 11:45
Временные ограничения в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты – Росавиция
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Шереметьево, Домо...
-
Другое
07.11.2024, 07:36
Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США
7 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил Дональду Трампу поздравления с избрани...