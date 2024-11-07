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Другое     11.11.2024 07:46

Израильский премьер-министр взял на себя ответственность за подрыв пейджеров бойцов «Хезболлах»

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Теги:  Нетаньяху  Израиль  Ливан  Сирия  пейджеры  операция 

11 ноября — Mossovetinfo.ru — Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье официально взял на себя ответственность за смертоносную атаку на группировку «Хезболлах» в сентябре, в результате которой по всему Ливану и Сирии взорвались тысячи портативных пейджеров. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Я хотел начать операцию с пейджерами», - сказал Б. Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров. «В кабинете мне говорили "Не делай этого, США будут против". Я их не послушал».

Впервые израильский чиновник публично признал роль Израиля в нападении, которое резко обострило трансграничные военные действия между Израилем и Ливаном, продолжающиеся с октября 2023 года. Операция, целью которой была ликвидация членов группировки «Хезболлах», была проведена в два этапа - 17 и 18 сентября - и включала подрыв тысяч начиненных взрывчаткой пейджеров и сотен раций по всему Ливану и Сирии. Согласно сообщениям Ливана, в результате атаки погибли по меньшей мере 42 человека и более 3400 были ранены.


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Теги: 
Нетаньяху  Израиль  Ливан  Сирия  пейджеры  операция 

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