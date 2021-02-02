Другие материалы
-
Другое
04.02.2021, 13:12
Александр Дюков переизбран президентом РФС
4 февраля. Mossovetinfo.ru – Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза сроком на 4 года, голосование прошло в ходе Внеочередной конференции РФС в четверг, 4 февраля, ...
-
Другое
04.02.2021, 12:30
Хакеры начали взламывать информационные ресурсы российских больниц
4 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2021 году впервые отмечены случаи, когда хакеры пытаются взломать информационные системы российских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора рос...
-
Другое
02.02.2021, 18:26
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии
2 февраля. Mossovetinfo.ru – Латвия единолично примет чемпионат мира по хоккею 2021 года, соответствующее решение принял во вторник, 2 февраля, Совет международной федерации хоккея (IIHF). На са...