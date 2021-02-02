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Другое     04.02.2021 12:30

Хакеры начали взламывать информационные ресурсы российских больниц

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Теги:  хакеры  больницы  кибератаки 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2021 году впервые отмечены случаи, когда хакеры пытаются взломать информационные системы российских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ)Николая Мурашова.

По словам Мурашова, отмечены случая внедрения вредоносных программ в информационные структуры медучреждений с целью получения личных данных.

НКЦКИ - структура, которая создана приказом директора ФСБ для противодействия кибератакам на инфраструктурные объекты страны и координации работы в этом сегменте.

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Теги: 
хакеры  больницы  кибератаки 

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