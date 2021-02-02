Другое 04.02.2021, 13:12 Александр Дюков переизбран президентом РФС

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Александр Дюков переизбран на пост президента Российского футбольного союза сроком на 4 года, голосование прошло в ходе Внеочередной конференции РФС в четверг, 4 февраля, ...

Другое 04.02.2021, 12:30 Хакеры начали взламывать информационные ресурсы российских больниц

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В 2021 году впервые отмечены случаи, когда хакеры пытаются взломать информационные системы российских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора рос...