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Другое     23.04.2023 08:03

Кипр заблокировал счета за помощь "российским олигархам"

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Теги:  Кипр  финансы  банки  счета  закрытие  Россия  санкции 

23 апреля. Mossovetinfo.ru - Кипр заблокировал счета 13-ти компаний и физлиц, которые помогали "российским олигархам" обходить санкции Великобритании и США, заявил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну телеканалу CyBC, передает AFP.

В правительстве назвали такую реакцию неизбежной. "Для банков было неизбежно предпринять те действия, которые они предприняли... и правительство также действовало осмотрительно", — сказал Иоанну.

Санкции также были введены против 23 физлиц, десять из которых имеют только кипрское гражданство, у 13 есть паспорта двух или трех стран. К примеру, в санкционный список включили Деметриоса Сергидеса, которого называют советником Усманова.

Ранее Bank of Cyprus пригрозил закрыть счета около 4 тыс. россиян, разослав россиянам письма, что счета будут закрыты в течение 2 месяцев, поскольку имеющаяся информация о клиентах не соответствует принципу "Знай своего клиента". Среди причин банк называл налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционных компаний, а также "неправильный" тип ВНЖ.

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Теги: 
Кипр  финансы  банки  счета  закрытие  Россия  санкции 

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