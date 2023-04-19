Кипр заблокировал счета за помощь "российским олигархам"

23 апреля. Mossovetinfo.ru - Кипр заблокировал счета 13-ти компаний и физлиц, которые помогали "российским олигархам" обходить санкции Великобритании и США, заявил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну телеканалу CyBC, передает AFP.



В правительстве назвали такую реакцию неизбежной. "Для банков было неизбежно предпринять те действия, которые они предприняли... и правительство также действовало осмотрительно", — сказал Иоанну.



Санкции также были введены против 23 физлиц, десять из которых имеют только кипрское гражданство, у 13 есть паспорта двух или трех стран. К примеру, в санкционный список включили Деметриоса Сергидеса, которого называют советником Усманова.



Ранее Bank of Cyprus пригрозил закрыть счета около 4 тыс. россиян, разослав россиянам письма, что счета будут закрыты в течение 2 месяцев, поскольку имеющаяся информация о клиентах не соответствует принципу "Знай своего клиента". Среди причин банк называл налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционных компаний, а также "неправильный" тип ВНЖ.