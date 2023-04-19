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23.04.2023, 08:03
Кипр заблокировал счета за помощь "российским олигархам"
23 апреля. Mossovetinfo.ru - Кипр заблокировал счета 13-ти компаний и физлиц, которые помогали "российским олигархам" об...
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Другое
20.04.2023, 16:53
В G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в РФ - Bloomberg
20 августа. Mossovetinfo.ru - План почти полного запрета на экспорт в Россию обсуждают при подготовке саммита лидеров ...
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19.04.2023, 18:40
«Спартак» выбыл из кубка России, проиграв «Акрону» из первой лиги
19 апреля, Mossovetinfo.ru - «Спартак», действующий победитель Кубка России, проиграл в среду в Жигулевске в полуфинал...