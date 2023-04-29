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30.04.2023, 16:55
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил черными россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам
30 апреля. Mossovetinfo.ru - Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь на тай-брейке в четвертой партии одержал победу черным...
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30.04.2023, 16:03
G7 должна принять "основанное на риске" регулирование искусственного интеллекта, заявляют министры
30 апреля, Mossovetinfo.ru - Страны "Большой семерки" с развитой экономикой должны принять "основанное на риске" регули...
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Другое
29.04.2023, 12:39
Юань по значимости может обогнать доллар - The Economist
29 апреля. Mossovetinfo.ru - Американская валюта продолжает оставаться основной при международных расчетах на глобал...