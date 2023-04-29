Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил черными россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

30 апреля. Mossovetinfo.ru - Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь на тай-брейке в четвертой партии одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл матч у россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.



Шахматисты не выявили победителя в 14 партиях с классическим контролем времени, они завершились с общим счетом 7:7.



Первые три партии тай-брейка в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл матч со счетом 2,5:1,5 и стал 17-м чемпионом мира и первым обладателем титула из Китая.



30-летний Лижэнь стал участником чемпионского матча благодаря отказу Магнуса Карлсена и дисквалификации Сергея Карякина



Лижэнь получит 1,1 млн евро за победу в матче, Непомнящий – 900 тысяч.