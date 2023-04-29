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Другое     30.04.2023 16:55

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил черными россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

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Теги:  Дин Лижэнь  КНР  Китай  чемпион мира  шахматы  Ян Непомнящий 

30 апреля. Mossovetinfo.ru - Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь на тай-брейке в четвертой партии одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл матч у россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

Шахматисты не выявили победителя в 14 партиях с классическим контролем времени, они завершились с общим счетом 7:7.

Первые три партии тай-брейка в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл матч со счетом 2,5:1,5 и стал 17-м чемпионом мира и первым обладателем титула из Китая.

30-летний Лижэнь стал участником чемпионского матча благодаря отказу Магнуса Карлсена и дисквалификации Сергея Карякина

Лижэнь получит 1,1 млн евро за победу в матче, Непомнящий – 900 тысяч.

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Карта места

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Теги: 
Дин Лижэнь  КНР  Китай  чемпион мира  шахматы  Ян Непомнящий 

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