Китайский Новый год по лунному календарю наступает 1 февраля

31 января, Mossovetinfo.ru - Китайский Новый год по лунному календарю наступает 1 февраля, во многих регионах Китая проходят световые шоу по случаю наступающего праздника Весны, - сообщает Синьхуа.



В Китае Новый год встречают дважды: по солнечному календарю (1 января) и по лунному, называя Праздником весны - Чуньцзе и определяя этот день как второе новолуние новолунию после зимнего солнцестояния. Неизменным атрибутом Чуньцзе являются народные гулянья, которые сопровождаются традиционными представлениями - танцем льва (у ши) и танцем дракона (у лун). Новогодние мероприятия заканчиваются на пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю - после праздника фонарей (Юаньсяоцзе).



Накануне нового года убирают и украшают жилища, и в канун праздника семьи собираются за богато накрытым столом, куда приезжают и те, кто работает и учится в других городах.



В связи с тем что практически каждый житель страны в новогодние каникулы стремится поехать к родственникам - транспортная система Китая в эти дни работает на пределе.



В то же время пандемия вносит свои поправки в традиции. В 2021 году на фоне пандемии, вместо встречи праздника Весны с семьей, в ответ на призыв властей многие китайцы выбрали остаться на местах работы или постоянного проживания. В феврале 2021 года крупнейшее в КНР онлайн-турагентства Ctrip сообщило, что бронирование туристических услуг на местах выросло на 300% по сравнению с 2019 годом, а траты на гостиницы – на 407% поскольку жители Китая в условиях ограничительных мер из-за пандемии предпочитали проводить новогодние каникулы по месту жительства в гостиницах или выезжали на природу на автомобилях.



Напомним, что 4 февраля в Пекине должны открыться зимние Олимпийские игры 2022 года.



Фото: Синьхуа