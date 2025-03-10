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Другое     18.03.2025 08:40

Количество выдач кредитных карт за год сократилось в 2 раза - ОКБ

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Теги:  ОКБ  кредитные карты  лимиты  договора 

18 марта — Mossovetinfo.ru — За февраль месяц банки открыли для россиян 1,15 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 141,64 млрд руб.
В годовом отношении количество выдач кредитных карт в феврале 2025 года сократилось на 50%, общий объем одобренных лимитов – на 39%. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), которое подвело итоги выдач кредитных карт.

Сообщается, что в феврале 2024 г. гражданам было выдано 2,32 млн карт на 230,70 млрд руб. Средний размер лимита по карте увеличился на 24%: со 100 тыс. руб. в феврале 2024 г. до 123 тыс. руб. в феврале 2025 г.

Средний лимит по кредитке вырос за месяц на 8%, в январе он был равен 114 тыс. руб.

В Москве выдано 81,58 тыс. карт с общим лимитом 13,35 млрд руб. (по сравнению с январем кол-во -13, лимиты -7%) и средним лимитом – 164 тыс. руб. (+7%).

Самые крупные средние лимиты по картам в феврале были одобрены жителям Ямало-Ненецкого АО – в среднем 172 тыс. руб. (+11% по сравнению с январем).

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Карта места

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Теги: 
ОКБ  кредитные карты  лимиты  договора 

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