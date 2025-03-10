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18.03.2025, 08:40
Количество выдач кредитных карт за год сократилось в 2 раза - ОКБ
18 марта — Mossovetinfo.ru — За февраль месяц банки открыли для россиян 1,15 млн договоров на кредитные карты с общим л...
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Другое
16.03.2025, 09:29
Российский космонавт Кирилл Песков прибыл на МКС с экипажем Crew-10 - Роскосмос
16 марта — Mossovetinfo.ru — Сегодня в 07:04 мск корабль Crew Dragon с экипажем Crew-10 причалил к узловому модулю Harmony американс...
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Другое
10.03.2025, 14:33
Собак-роботов стали использовать в патрулировании парка Пекина
10 марта — Mossovetinfo.ru — Два робопса, серо-белые роботизированные собаки, оснащенные мультиспектральными камера...