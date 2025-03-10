Количество выдач кредитных карт за год сократилось в 2 раза - ОКБ

18 марта — Mossovetinfo.ru — За февраль месяц банки открыли для россиян 1,15 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 141,64 млрд руб.

В годовом отношении количество выдач кредитных карт в феврале 2025 года сократилось на 50%, общий объем одобренных лимитов – на 39%. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), которое подвело итоги выдач кредитных карт.



Сообщается, что в феврале 2024 г. гражданам было выдано 2,32 млн карт на 230,70 млрд руб. Средний размер лимита по карте увеличился на 24%: со 100 тыс. руб. в феврале 2024 г. до 123 тыс. руб. в феврале 2025 г.



Средний лимит по кредитке вырос за месяц на 8%, в январе он был равен 114 тыс. руб.



В Москве выдано 81,58 тыс. карт с общим лимитом 13,35 млрд руб. (по сравнению с январем кол-во -13, лимиты -7%) и средним лимитом – 164 тыс. руб. (+7%).



Самые крупные средние лимиты по картам в феврале были одобрены жителям Ямало-Ненецкого АО – в среднем 172 тыс. руб. (+11% по сравнению с январем).