28 июня. Mossovetinfo.ru – В конце 2018 года были произведены попытки взлома сервисов компании «Яндекс», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам пресс-службы, специалисты «Яндекса» своевременно выявили и предотвратили попытки взлома. Пресс-служба заверила, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей.
В пресс-службе «Яндекса» также сообщили, что компания регулярно сталкивается с различными киберугрозами, однако по правилам корпоративной этики сотрудники не распространяют подобную информацию. Также подчеркивается, что для обеспечения безопасности используются все возможные инструменты, включая сотрудничество с профильными компаниями.
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