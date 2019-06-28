28 июня. Mossovetinfo.ru – В конце 2018 года были произведены попытки взлома сервисов компании «Яндекс», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.



По словам пресс-службы, специалисты «Яндекса» своевременно выявили и предотвратили попытки взлома. Пресс-служба заверила, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей.



В пресс-службе «Яндекса» также сообщили, что компания регулярно сталкивается с различными киберугрозами, однако по правилам корпоративной этики сотрудники не распространяют подобную информацию. Также подчеркивается, что для обеспечения безопасности используются все возможные инструменты, включая сотрудничество с профильными компаниями.