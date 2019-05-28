28 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейший за почти 30 лет изумруд был найден на единственном российском изумрудном месторождении «Мариинский прииск» в Свердловской области, сообщает ТАСС.



Вес найденного изумруда составляет 1,6 килограмма. Это крупнейшая находка с 1990 года, когда был найден изумруд весом более 2 килограмм. С тех пор самой крупной находкой был изумруд весом 1540 грамм, который был найдет в 2018 году.



Отмечается, что найденный изумруд уникален не только размерами, но и формой кристалла. По предварительной оценке, стоимость найденного изумруда вместе добытой россыпью драгоценных камней составляет 32 миллиона рублей.