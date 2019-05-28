Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     28.05.2019 12:03

Крупнейший за 30 лет изумруд найден на Урале

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  драгоценности  находки 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейший за почти 30 лет изумруд был найден на единственном российском изумрудном месторождении «Мариинский прииск» в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Вес найденного изумруда составляет 1,6 килограмма. Это крупнейшая находка с 1990 года, когда был найден изумруд весом более 2 килограмм. С тех пор самой крупной находкой был изумруд весом 1540 грамм, который был найдет в 2018 году.

Отмечается, что найденный изумруд уникален не только размерами, но и формой кристалла. По предварительной оценке, стоимость найденного изумруда вместе добытой россыпью драгоценных камней составляет 32 миллиона рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
драгоценности  находки 

Возврат к списку

Лента новостей

12:20 В мире Полиция в Косово задержала россиянина, члена миссии ООН

12:03 Другое Крупнейший за 30 лет изумруд найден на Урале

11:05 Город (Москва и область) Прием заявлений для участия в электронном голосовании начнется после 20 июля

10:45 Город (Москва и область) В Москве 28 мая прогремит салют в честь Дня пограничника

10:36 Город (Москва и область) Собянин рассказал о благоустройстве улицы Остоженка

Актуальные материалы

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая

15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru