28 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейший за почти 30 лет изумруд был найден на единственном российском изумрудном месторождении «Мариинский прииск» в Свердловской области, сообщает ТАСС.
Вес найденного изумруда составляет 1,6 килограмма. Это крупнейшая находка с 1990 года, когда был найден изумруд весом более 2 килограмм. С тех пор самой крупной находкой был изумруд весом 1540 грамм, который был найдет в 2018 году.
Отмечается, что найденный изумруд уникален не только размерами, но и формой кристалла. По предварительной оценке, стоимость найденного изумруда вместе добытой россыпью драгоценных камней составляет 32 миллиона рублей.
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