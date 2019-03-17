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Другое     20.03.2019 22:52

Курс доллара упал ниже 64 рублей впервые с августа 2018 года

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Теги:  курс доллара  курс евро 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Курс доллара на Московской бирже упал ниже 64 рублей впервые с августа 2018 года. В среду доллар опускался до 63,7 рубля. Курс евро опустился до 72,74 рубля — минимальной отметки с июля 2018 года.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 21 марта, понизился на 3,64 копейки, составив 64,2803 рубля. Курс евро уменьшился на 6,06 копейки, до 72,9389 рубля.


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Теги: 
курс доллара  курс евро 

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