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20.03.2019, 22:52
Курс доллара упал ниже 64 рублей впервые с августа 2018 года
20 марта. Mossovetinfo.ru – Курс доллара на Московской бирже упал ниже 64 рублей впервые с августа 2018 года. В среду доллар опускался до 63,7 рубля. Курс евро опустился до 72,74 рубля — миним...
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Другое
20.03.2019, 13:41
Сергей Шнуров анонсировал последний тур группы «Ленинград»
20 марта. Mossovetinfo.ru – Стадионный тур группы «Ленинград» в 2019 году станет последним для группы, сообщил один из основателей и лидер группы Сергей Шнуров на своей странице в Instagram. ...
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17.03.2019, 18:24
«Локомотив» обыграл дома «Краснодар» в чемпионате России по футболу
16 марта. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» обыграл на своем поле «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол с пен...