20 марта. Mossovetinfo.ru – Курс доллара на Московской бирже упал ниже 64 рублей впервые с августа 2018 года. В среду доллар опускался до 63,7 рубля. Курс евро опустился до 72,74 рубля — минимальной отметки с июля 2018 года.



Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 21 марта, понизился на 3,64 копейки, составив 64,2803 рубля. Курс евро уменьшился на 6,06 копейки, до 72,9389 рубля.