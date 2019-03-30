30 марта. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» обыграл в гостях столичное «Динамо» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча на «Арене Химки» завершилась со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на втором тайме забил Антон Миранчук.
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