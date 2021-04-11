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Другое     11.04.2021 21:28

«Локомотив» обыграл «Спартак»

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Теги:  футбол  спорт 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – «Локомотив» обыграл «Спартак» в центральном матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Черкизове завершилась со счетом 2:0. Это шестая победа «Локомотива» подряд в российской премьер-лиге.

«Спартак» начал матч с «Локомотивом» с преимуществом, но забить не смог, а в середине первого тайма пропустил контратаку, которую завершил Франсуа Камано. После гола игра выровнялась, а в концовке тайма красно-белые сперва остались в меньшинстве (Айртон — фол последней надежды), после чего пропустили со штрафного от Федора Смолова.

С самого начала второго тайма «Спартак» бросился в атаку и создал несколько опасных моментов у ворот Гилерме. На 53-й минуте, по мнению красно-белых, Кирилл Левников должен был назначить пенальти в ворота «Локомотива»: мяч после удара Виктора Мозеса задел руку Пабло, но даже после помощи VAR пенальти арбитр не поставил. Безусловно, это очередной судейский скандал.

«Спартак» продолжал атаковать, а «Локомотив» убегать в контратаки, но голов болельщики больше не увидели. 2:0 — «Локомотив» Марко Николича одержал восьмую победу подряд, шесть из которых в РПЛ, и приблизился к красно-белым на расстояние одного очка.

Этот результат позволил «Зениту» упрочить лидерство в чемпионате – за пять туров до конца сине-бело-голубые опережают идущим вторым «Спартак» на семь очков.

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Теги: 
футбол  спорт 

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