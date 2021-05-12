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Другое     12.05.2021 21:57

«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу

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Теги:  футбол  Кубок России по футболу  Локомотив  Крылья Советов 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» и в девятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.

Матч, проходивший в Нижнем Новгороде, завершился победой «Локомотива» со счетом 3:1. У «Локомотива» голы забили Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило Серкейра. За самарцев отличился Владислав Сарвели.

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Теги: 
футбол  Кубок России по футболу  Локомотив  Крылья Советов 

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