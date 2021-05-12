«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу

12 мая. Mossovetinfo.ru — Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» и в девятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.



Матч, проходивший в Нижнем Новгороде, завершился победой «Локомотива» со счетом 3:1. У «Локомотива» голы забили Франсуа Камано, Федор Смолов и Мурило Серкейра. За самарцев отличился Владислав Сарвели.