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Другое     08.07.2023 15:45

МАГАТЭ исключило "видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС

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Теги:  Запорожская АЭС  ЗАЭС  МАГАТЭ  доступ  эксперты  Гросси 

8 июля — Mossovetinfo.ru — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) исключило "какие-либо видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Украине. Об этом заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Эксперты агентства получили дополнительный доступ к объектам станции, проинспектировали отдельные части объекта и проводили регулярные обходы по всему объекту в последние дни и недели, - сообщил Р. Гросси.

В то же время Гросси сказал, что экспертам "все еще нужен дополнительный доступ, в том числе на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и в части турбинных залов".

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Теги: 
Запорожская АЭС  ЗАЭС  МАГАТЭ  доступ  эксперты  Гросси 

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