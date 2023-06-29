Другие материалы
-
Другое
08.07.2023, 15:45
МАГАТЭ исключило "видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС
8 июля — Mossovetinfo.ru — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) исключило "какие-либо видимые признак...
-
Другое
01.07.2023, 09:13
Верховный суд США заблокировал план Джо Байдена по списанию студенческих долгов
1 июля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд США в пятницу заблокировал план администрации президента Джозефа Байдена п...
-
Другое
29.06.2023, 16:42
До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане
29 июня — Mossovetinfo.ru — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство ...