МАГАТЭ исключило "видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС

8 июля — Mossovetinfo.ru — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) исключило "какие-либо видимые признаки наличия мин или взрывчатых веществ" на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Украине. Об этом заявил в пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



Эксперты агентства получили дополнительный доступ к объектам станции, проинспектировали отдельные части объекта и проводили регулярные обходы по всему объекту в последние дни и недели, - сообщил Р. Гросси.



В то же время Гросси сказал, что экспертам "все еще нужен дополнительный доступ, в том числе на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и в части турбинных залов".