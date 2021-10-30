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Другое     30.10.2021 21:47

Манчестер Юнайтед победил Тоттенхэм 3:0

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Теги:  Манчестер Юнайтед  Тоттенхэм 

30.10.2020г. - Mossovetinfo.ru - Манчестер Юнайтед в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу в матче с лондонским Тоттенхэмом победил 3:0 и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Англии.

Голы забили Криштиану Роналду (39-я минута), Эдинсон Кавани (64) и Маркус Рэшфорд (86).

Перед стартовым свистком команды почтили память солдат, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании. На угловые флаги были нанесены имена бывших футболистов «Тоттенхэма», которые погибли на Первой и Второй мировых войнах.

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Теги: 
Манчестер Юнайтед  Тоттенхэм 

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