Манчестер Юнайтед победил Тоттенхэм 3:0

30.10.2020г. - Mossovetinfo.ru - Манчестер Юнайтед в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу в матче с лондонским Тоттенхэмом победил 3:0 и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Англии.



Голы забили Криштиану Роналду (39-я минута), Эдинсон Кавани (64) и Маркус Рэшфорд (86).



Перед стартовым свистком команды почтили память солдат, погибших в военных конфликтах с участием Великобритании. На угловые флаги были нанесены имена бывших футболистов «Тоттенхэма», которые погибли на Первой и Второй мировых войнах.