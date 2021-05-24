Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Калининграде

24 мая. Mossovetinfo.ru — Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Калининграде на одноименном стадионе, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.



Матч состоится 17 июля, в нем сыграют чемпион России санкт-петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны московский «Локомотив».



Согласно положению о Турнире за Суперкубок России, в случае ничьей в основное время, дополнительное время назначаться не будет, команды определят победителя в серии пенальти.