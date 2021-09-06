Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестанет работать на устаревших смартфонах и планшетах

6 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 ноября мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими устройствами на базе iOS и Android, сообщается на официальном сайте компании WhatsApp.



Мессенджер перестанет запускаться на смартфонах и планшетах с версиями Android 4.0.4 и iOS 9. При этом, в настоящее время в мире используются миллионы устройств именно с этими версиями оболочек.



В компании порекомендовали владельцам старых смартфонов и планшетов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.