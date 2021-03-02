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Другое     02.03.2021 19:50

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

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Теги:  Минпромторг  автомобили  налоги  налог на роскошь 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Минопромторг расширил список автомобилей, которые с 2021 года будут облагаться повышенным налогом («налогом на росскошь»).

По сравнению с прошлым годом список расширился на 87 позиций. Впервые в список попали такие модели, как Skoda Kodiaq в трех топовых комплектациях (Scout, Sportline, Laurin&Klement), а также микроавтобусы Citroen SpaceTourer Business Lounge XL и Peugeot Traveller Business VIP Long. Также в список попали внедорожник KIA Mohave, внедорожник Toyota Fortuner в комплектации Elegance с дизелем и минивэн Volkswagen Multivan.

Механизм начисления «налога на роскошь» остался прежним:

На автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей надбавка к транспортному налогу составляет 10% от суммы налога

На автомобили стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей, начисляется двойной транспортный налог.

На автомобили стоимостью дороже 10 миллионов рублей начисляется тройной транспортный налог.

В общей сложности в список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь» входит 1 387 моделей автомобилей и их модификаций. Полностью список можно посмотреть здесь.

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Карта места

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Теги: 
Минпромторг  автомобили  налоги  налог на роскошь 

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