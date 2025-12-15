Минюст США публикует массив документов собранных в ходе расследования в отношении Джеффри Эпштейна

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство юстиции США опубликовало тысячи страниц с фотографиями, записями телефонных разговоров и заметками, собранными в ходе расследования в отношении Джеффри Эпштейна, раскрыв новые подробности его отношений с известными бизнесменами и политиками. В документах фигурируют имена многих знаменитостей, включая президентов США, актеров, бизнесменов, политиков. Небольшая часть документов из архива Эпштейна публиковалась ранее.



Новый массив информации стал общедоступным после того, как в ноябре Конгресс подавляющим большинством голосов принял закон, обязывающий министерство обнародовать эти файлы. Президент Дональд Трамп долгое время сопротивлялся этому шагу, но уступил и подписал законопроект под давлением законодателей-республиканцев.



Министерство юстиции заявило, что в ближайшие недели будут опубликованы дополнительные материалы, поскольку к пятнице, когда истекал срок, обработать весь объём материалов было невозможно. Опубликованный в пятницу транш материалов подвергся серьёзной редактуре в соответствии с положениями закона.



Министерство юстиции организовало группу из более чем 200 юристов для работы над определением того, какие материалы подпадают под действие нового закона, написал заместитель генерального прокурора Тодд Бланш в пятницу в письме законодателям.



«В результате этого процесса было установлено более 1200 имён жертв или их родственников», — написала Бланш в письме. По словам Бланш, департамент отредактировал упоминания их имён и любые материалы, которые могли привести к их идентификации.



Также Бланш также сообщил законодателям, что «объём материалов, подлежащих проверке», не позволяет выполнить требование закона о предоставлении всех файлов к пятнице. Он особо отметил требования, которые федеральный судья предъявил прокурорам Манхэттена, чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной публикации информации о жертвах.



После публикации документов Белый дом раскритиковал демократов за их связи с опальным финансистом.



«Администрация Трампа — самая прозрачная в истории», — заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон. «Опубликовав тысячи страниц документов, выполнив запрос Комитета по надзору Палаты представителей о предоставлении информации и призвав недавно президента Трампа к дальнейшему расследованию в отношении друзей-демократов Эпштейна, администрация Трампа сделала для жертв больше, чем когда-либо делали демократы».



Демократы в Конгрессе обвинили администрацию в том, что она защищает Трампа, публикуя документы не полностью.



В публикацию вошли фотографии знаменитостей и политиков, связанных с Эпштейном, в том числе бывшего президента Билла Клинтона и чиновников из администрации Трампа, а также такие документы, как членская карта Эпштейна в магазине видео для взрослых и его телефонные записи.



Общественный интерес к делу Эпштейна усилился после того, как ФБР и Министерство юстиции опубликовали совместную служебную записку 6 июля, в которой говорилось, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме и не вёл «список клиентов» — богатых и влиятельных мужчин, которым он продавал девушек в возрасте от 14 лет, вопреки распространённым слухам.