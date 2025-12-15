 
Актуальные темы: переговоры
Другое     20.12.2025 08:38

Минюст США публикует массив документов собранных в ходе расследования в отношении Джеффри Эпштейна

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  Минюст  Конгресс  Эпштейн  Трамп  Клинтон  публикации 

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство юстиции США опубликовало тысячи страниц с фотографиями, записями телефонных разговоров и заметками, собранными в ходе расследования в отношении Джеффри Эпштейна, раскрыв новые подробности его отношений с известными бизнесменами и политиками. В документах фигурируют имена многих знаменитостей, включая президентов США, актеров, бизнесменов, политиков. Небольшая часть документов из архива Эпштейна публиковалась ранее.

Новый массив информации стал общедоступным после того, как в ноябре Конгресс подавляющим большинством голосов принял закон, обязывающий министерство обнародовать эти файлы. Президент Дональд Трамп долгое время сопротивлялся этому шагу, но уступил и подписал законопроект под давлением законодателей-республиканцев.

Министерство юстиции заявило, что в ближайшие недели будут опубликованы дополнительные материалы, поскольку к пятнице, когда истекал срок, обработать весь объём материалов было невозможно. Опубликованный в пятницу транш материалов подвергся серьёзной редактуре в соответствии с положениями закона.

Министерство юстиции организовало группу из более чем 200 юристов для работы над определением того, какие материалы подпадают под действие нового закона, написал заместитель генерального прокурора Тодд Бланш в пятницу в письме законодателям.

«В результате этого процесса было установлено более 1200 имён жертв или их родственников», — написала Бланш в письме. По словам Бланш, департамент отредактировал упоминания их имён и любые материалы, которые могли привести к их идентификации.

Также Бланш также сообщил законодателям, что «объём материалов, подлежащих проверке», не позволяет выполнить требование закона о предоставлении всех файлов к пятнице. Он особо отметил требования, которые федеральный судья предъявил прокурорам Манхэттена, чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной публикации информации о жертвах.

После публикации документов Белый дом раскритиковал демократов за их связи с опальным финансистом.

«Администрация Трампа — самая прозрачная в истории», — заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон. «Опубликовав тысячи страниц документов, выполнив запрос Комитета по надзору Палаты представителей о предоставлении информации и призвав недавно президента Трампа к дальнейшему расследованию в отношении друзей-демократов Эпштейна, администрация Трампа сделала для жертв больше, чем когда-либо делали демократы».

Демократы в Конгрессе обвинили администрацию в том, что она защищает Трампа, публикуя документы не полностью.

В публикацию вошли фотографии знаменитостей и политиков, связанных с Эпштейном, в том числе бывшего президента Билла Клинтона и чиновников из администрации Трампа, а также такие документы, как членская карта Эпштейна в магазине видео для взрослых и его телефонные записи.

Общественный интерес к делу Эпштейна усилился после того, как ФБР и Министерство юстиции опубликовали совместную служебную записку 6 июля, в которой говорилось, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме и не вёл «список клиентов» — богатых и влиятельных мужчин, которым он продавал девушек в возрасте от 14 лет, вопреки распространённым слухам.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  Минюст  Конгресс  Эпштейн  Трамп  Клинтон  публикации 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:38 Другое Минюст США публикует массив документов собранных в ходе расследования в отношении Джеффри Эпштейна

22:27 Происшествия Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансионате, - СК.

19:07 Общество Отмена моратория на штрафы для застройщиков защитит права покупателей жилья - Миронов

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

09:11 Общество Программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск

Актуальные материалы

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru