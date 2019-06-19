19 июня. Mossovetinfo.ru – Бывший глава Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини, задержанный во вторник, 18 июня, по подозрению в коррупции, отпущен из полиции без предъявления обвинения.



Платини был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции, его подозревают в получении взятки при выборе места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.



После освобождения Платини заявил, что проходит по делу свидетелем, а также сообщил, что ему задавали вопросы не только по поводу выборов места проведения ЧМ-2022, но также по поводу Евро-2016, прошедшего в России ЧМ-2018, были вопросы, связанные с французским футбольным клубом «Пари Сен Жермен» и ФИФА. Также Платини заявил, что не имеет отношения ни к каким аферам.



После проведения голосования, некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Позднее французское издание France Football заявило, что победу Катару обеспечили действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози и Мишель Платини. Также Платини обвиняли в коррупции некоторые британские издания.



Платини, который возглавлял УЕФА с 2007 года, в 2015 году был переизбран на пост главы организации в третий раз. Однако в конце 2015 года комитетом по этике ФИФА он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием стал перевод главой ФИФА Йозефом Блаттером порядка 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини. Позднее срок отстранения Платини был сокращен до 6 лет.