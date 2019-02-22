22 февраля. Mossovetinfo.ru – В конце февраля москвичи смогут наблюдать сближение Луны с яркими звездами и планетами, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Наблюдать сближение Луны с яркими небесными телами можно будет перед восходом Солнца: с 04:00 до 07:30 утра при условии ясной погоды.
23 февраля можно будет наблюдать сближение Луны со звездой Спика (созвездие Девы), 26 февраля Луна пройдет рядом со звездой Антарес из созвездия Скорпиона, 27 февраля Луна пройдет возле Юпитера, 28 февраля – возле Сатурна.
Сближением астрономы называют такое положение небесных объектов, когда расстояние между ними не превышает 6-8 градусов.
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