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18.07.2025, 08:02
Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотников, «в том числе три, летевших на Москву» - Минобороны
18 июля — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля до 7.00 мск 18 июля дежурными средствами П...
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Другое
17.07.2025, 12:05
Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок - Роскачество
17 июля — Mossovetinfo.ru — Кишечную палочку нашли в сырах Бри семи марок, - сообщило Роскачество по итогам исследова...
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Другое
14.07.2025, 08:16
Внешняя торговля Китая выросла на 2,9 проц. за первое полугодие 2025 года
14 июля — Mossovetinfo.ru — По итогам первой половины 2025 года общий объем импорта и экспорта товаров в Китай составил...