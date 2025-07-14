Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотников, «в том числе три, летевших на Москву» - Минобороны

18 июля — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля до 7.00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщило утром в пятницу 18 июля Минобороны России.



В мом числе перехвачены и уничтожены «10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что перехвачены и уничтожены:

«▪️ 31 БПЛА - над территорией Брянской области,

▪️ 17 БПЛА – над территорией Орловской области,

▪️ 4 БПЛА – над территорией Республики Крым,

▪️ 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря,

▪️ 2 БПЛА – над территорией Смоленской области,

▪️ 2 БПЛА – над территорией Нижегородской области,

▪️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,

▪️ 1 БПЛА – над территорией Калужской области,

▪️ 1 БПЛА – над территорией Воронежской области,

▪️ 1 БПЛА – над акваторией Черного моря».



Также около полуночи Минобороны России сообщало, что «в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», в том числе, - « 1 БПЛА – над территорией Московского региона».