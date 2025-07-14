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Другое     18.07.2025 08:02

Над Московским регионом за ночь сбили 10 беспилотников, «в том числе три, летевших на Москву» - Минобороны

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Теги:  БПЛА  беспилотники  ПВО  Минобороны  перехват  уничтожение  Россия  Москва  Московская область 

18 июля — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 июля до 7.00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщило утром в пятницу 18 июля Минобороны России.

В мом числе перехвачены и уничтожены «10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что перехвачены и уничтожены:
«▪️ 31 БПЛА - над территорией Брянской области,
▪️ 17 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪️ 4 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Смоленской области,
▪️ 2 БПЛА – над территорией Нижегородской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Калужской области,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▪️ 1 БПЛА – над акваторией Черного моря».

Также около полуночи Минобороны России сообщало, что «в период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», в том числе, - « 1 БПЛА – над территорией Московского региона».

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  ПВО  Минобороны  перехват  уничтожение  Россия  Москва  Московская область 

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