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Другое     10.06.2023 09:51

Найдены и спасены четверо малолетних детей спустя 40 дней после авиакрушения в джунглях Колумбии

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Теги:  джунгли  авиакатастрофа  авиакрушение  дети  поиск  Колумбия  Какета  спасение  40 дней  1 мая  Cessna 206  Минобороны  племена 

10 июня — Mossovetinfo.ru — Найдены и спасены четверо малолетних детей спустя 40 дней после авиакрушения в джунглях Колумбии, в департаменте Какета, Президент Колумбии Густаво Петро поделился фотографией в социальных сетях, сказав: "Радость для всей страны! Четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях, оказались живыми." Глава минобороны Колумбии назвал чудом спасение детей спустя 40 дней после авиакатастрофы в которой погибла их мать.

Четверо детей, были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней в джунглях, они обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Ранее, после катастрофы и начала поисков, сообщалось, что детям - 13, девять, четыре года и год.
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“Их спасло то, чему их научили семьи коренных народов, и то, что они научились жить в джунглях”, - сказал Густаво Петро журналистам. Петро сказал, что дети были все вместе, когда их нашли, добавив, что они продемонстрировали пример “полного выживания, который запомнится в истории”.

Изможденными детей осмотрели врачи, прежде чем рано утром в субботу колумбийские ВВС доставили на санитарной машине в Военно-транспортное авиационное командование в столице страны Боготе. Четверо медиков, включая педиатра и неонатолога, оказывали детям лечение на борту самолета. Петро сказал, что дети слабы, нуждаются в пище и им предстоит оценить их психическое состояние. “Пусть врачи сделают свою оценку, и мы узнаем”, - добавил он.

Как отмечают источники, дети были найдены солдатами и коренными жителями, глава Минобороны Колумбии выразил благодарность представителям коренных общин Сиона и Араракуара, заявив, что их роль в поиске детей стала решающей.

После авиакатастрофы была организована масштабная поисковая операция под руководством военных, в которой приняли участие более ста бойцов колумбийского спецназа и более 70 местных скаутов, прочесывающих местность.

От операции Надежда к операции Чудо. Огромные поздравления вооруженным силам Колумбии и тем, кто не терял надежды и работал день и ночь, чтобы сделать это чудо возможным, - написал министр на своей странице в в соцсети.

Самолет Cessna 206, который летел из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых - несовершеннолетние, не было ни в салоне, ни в окрестностях самолета.

Позднее, по мере поиска, стало известно, что мать детей Магдалена Мукутуи Валенсия, погибла в авиакатастрофе вместе с двумя другими взрослыми пассажирами: пилотом Эрнандо Мурсией Моралесом и лидером коренного населения Ярупари Херманом Мендосой Эрнандесом.

Лесли Джейкобомбер Мукутуй, 13 лет, Солейни Джейкобомбер Мукутуй, 9 лет, Тьен Ранок Мукутуй, 4 года, и малышка Кристин Ранок Мукутуй, единственные выжившие в авиакатастрофе со смертельным исходом, оказались в джунглях 1 мая.

Фото - Минобороны Колумбии - с места спасения детей после авиакатастрофы в джунглях Колумбии, в департаменте Какета


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Теги: 
джунгли  авиакатастрофа  авиакрушение  дети  поиск  Колумбия  Какета  спасение  40 дней  1 мая  Cessna 206  Минобороны  племена 

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