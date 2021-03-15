Назван состав молодежной сборной России на чемпионат Европы

15 марта. Mossovetinfo.ru – Тренерский штаб молодежной сборной России назвал список игроков, которые будут готовится к финальной части молодежного чемпионата Европы.



На сбор, который начнется 18 марта в подмосковном Новогорске, вызвано 23 футболиста:



Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).



Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург).



Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва).



Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин» Казань).



Групповой этап молодежного чемпионата Европы пройдет в Венгрии с 24 по 31 марта. Соперниками сборной России на групповом этапе станут сборные Исландии, Франции и Дании.





