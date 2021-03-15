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Другое     15.03.2021 11:01

Назван состав молодежной сборной России на чемпионат Европы

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Теги:  футбол  чемпионат Европы по футболу  Сборная России по футболу 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Тренерский штаб молодежной сборной России назвал список игроков, которые будут готовится к финальной части молодежного чемпионата Европы.

На сбор, который начнется 18 марта в подмосковном Новогорске, вызвано 23 футболиста:

Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара).

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Калугин («Нефтехимик», Нижнекамск), Павел Маслов («Спартак», Москва), Артём Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо», Москва), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив», Москва).

Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин» Казань).

Групповой этап молодежного чемпионата Европы пройдет в Венгрии с 24 по 31 марта. Соперниками сборной России на групповом этапе станут сборные Исландии, Франции и Дании.



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Карта места

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Теги: 
футбол  чемпионат Европы по футболу  Сборная России по футболу 

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