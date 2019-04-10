10 апреля. Mossovetinfo.ru – Специалисты аналитического агентства «Автостат» назвали десятку самых популярных новых иномарок на российском авторынке по итогам продаж в I квартале 2019 года.
Первое место занимает KIA Rio – за три месяца было продано 22,3 тысячи автомобилей этой модели. На втором месте Hyundai Creta (16,8 тысячи машин), и Hyundai Solaris (14,2 тысячи).
В десятку вошли также Volkswagen Polo, Renault Duster, Toyota Camry, Skoda Rapid, Renault Logan, KIA Sportage и Volkswagen Tiguan.
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