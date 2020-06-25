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Другое     25.06.2020 09:34

Названы самые беспроблемные автомобили на вторичном авторынке России

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Теги:  автомобили  рейтинги  надежность 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Эксперты сервиса «Автокод» составили рейтинг самых беспроблемных автомобилей на вторичном авторынке России.

Самыми беспроблемными автомобилями на вторичном авторынке эксперты назвали Hyundai Elantra (Avante) и KIA Cerato. Оба автомобиля отличаются крепким кузовом и хорошей подвеской, которые не доставляют проблем водителю даже после 3-4 лет использования.

Также в рейтинг вошли Mitsubishi Lancer X, Mitsubishi Outlander XL, Volkswagen Jetta Mk6 и Skoda Octavia A5. При этом отмечается, что в отношении Volkswagen Jetta и Skoda Octavia речь идет о машинах с атмосферными двигателями и классической коробкой-автоматом. Эти же машины с турбомоторами намного менее надежны.


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Теги: 
автомобили  рейтинги  надежность 

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