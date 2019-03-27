27 марта. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных седанов в России по итогам продаж в 2018 году.



Лидером продаж по итогам года стал Hyundai Solaris, в 2018 году было продано 65,6 тысячи машин этой модели. На втором месте Lada Granta (65,2 тысячи машин), на третьем – Lada Vesta (65,1 тысячи автомобилей).



В десятку вошли также Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Kia Optima, Datsun on-DO и Nissan Almera.



Всего в 2018 году в России было продано 534,2 тысячи автомобилей в кузове седан.