27 марта. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных седанов в России по итогам продаж в 2018 году.
Лидером продаж по итогам года стал Hyundai Solaris, в 2018 году было продано 65,6 тысячи машин этой модели. На втором месте Lada Granta (65,2 тысячи машин), на третьем – Lada Vesta (65,1 тысячи автомобилей).
В десятку вошли также Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Kia Optima, Datsun on-DO и Nissan Almera.
Всего в 2018 году в России было продано 534,2 тысячи автомобилей в кузове седан.
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