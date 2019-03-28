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Другое     28.03.2019 12:28

Названы самые популярные универсалы в России по итогам продаж в 2018 году

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Теги:  автомобили  продажи  рейтинги 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Три российских автомобиля стали самыми продаваемыми универсалами на российском авторынке в 2018 году, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место по количеству проданных за год автомобилей заняла модель Lada Largus – 44,1 тысячи проданных автомобилей. На втором месте Lada Vesta (модификации SW и SW Cross) – автомобилей этой модели было продано 43,3 тысячи. На третьем месте Lada Kalina – 11,6 тысячи проданных машин.

В десятку самых продаваемых универсалов вошли также Kia Ceed, Ford Focus, Lada Granta,Renault Dokker, Peugeot 3008, Volkswagen Caddy и Subaru Outback.


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Карта места

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Теги: 
автомобили  продажи  рейтинги 

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