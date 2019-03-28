28 марта. Mossovetinfo.ru – Три российских автомобиля стали самыми продаваемыми универсалами на российском авторынке в 2018 году, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Первое место по количеству проданных за год автомобилей заняла модель Lada Largus – 44,1 тысячи проданных автомобилей. На втором месте Lada Vesta (модификации SW и SW Cross) – автомобилей этой модели было продано 43,3 тысячи. На третьем месте Lada Kalina – 11,6 тысячи проданных машин.
В десятку самых продаваемых универсалов вошли также Kia Ceed, Ford Focus, Lada Granta,Renault Dokker, Peugeot 3008, Volkswagen Caddy и Subaru Outback.
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