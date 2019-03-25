25 марта. Mossovetinfo.ru – В российском автопарке находится около 10 миллионов внедорожников и кроссоверов, сообщает агентство «Автостат. Инфо».



Наиболее популярными внедорожниками в России являются автомобили марки Lada, среди общего количество внедорожников доля этого бренда составляет 12%. На втором месте внедорожники Toyota – 10% от общего числа машин данного класса. Замыкают тройку внедорожники и кроссоверы Nissan – 9%.



В десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников вошли также Chevrolet (7%), Mitsubishi (6%), УАЗ (5,9%), Hyundai (5,4%), Kia (5%), Renault (4,6%) и Suzuki (3%).