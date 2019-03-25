Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     25.03.2019 17:09

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  автомобили  рейтинги 

25 марта. Mossovetinfo.ru – В российском автопарке находится около 10 миллионов внедорожников и кроссоверов, сообщает агентство «Автостат. Инфо».

Наиболее популярными внедорожниками в России являются автомобили марки Lada, среди общего количество внедорожников доля этого бренда составляет 12%. На втором месте внедорожники Toyota – 10% от общего числа машин данного класса. Замыкают тройку внедорожники и кроссоверы Nissan – 9%.

В десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников вошли также Chevrolet (7%), Mitsubishi (6%), УАЗ (5,9%), Hyundai (5,4%), Kia (5%), Renault (4,6%) и Suzuki (3%).


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
автомобили  рейтинги 

Возврат к списку

Лента новостей

17:09 Другое Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

16:23 Город (Москва и область) В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по пяти выделенным полосам

15:56 Город (Москва и область) В Москве появится семь горнолыжных комплексов

15:04 Город (Москва и область) Право открыть шесть кафе и точек стрит-фуда в парках Москвы разыграют на аукционе

14:07 Власть Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья

Актуальные материалы

21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта

17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне

07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru