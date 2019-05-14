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Другое     14.05.2019 09:24

Названы самые угоняемые автомобили в России в первом квартале 2019 года

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Теги:  автомобили  рейтинги  угон 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по фактам обращений клиентов в страховые компании.

Самым угоняемым автомобилем в России за первые 3 месяца 2019 года стал Cadillac Escalade, На втором месте Toyota Land Cruiser, на третьем - Skoda Octavia.

В десятку вошли также Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Kia Ceed, Lexus RX, Hyundai Solaris и Kia Rio.


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Карта места

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Теги: 
автомобили  рейтинги  угон 

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