14 мая. Mossovetinfo.ru – Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по фактам обращений клиентов в страховые компании.



Самым угоняемым автомобилем в России за первые 3 месяца 2019 года стал Cadillac Escalade, На втором месте Toyota Land Cruiser, на третьем - Skoda Octavia.



В десятку вошли также Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Kia Ceed, Lexus RX, Hyundai Solaris и Kia Rio.