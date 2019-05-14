14 мая. Mossovetinfo.ru – Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по фактам обращений клиентов в страховые компании.
Самым угоняемым автомобилем в России за первые 3 месяца 2019 года стал Cadillac Escalade, На втором месте Toyota Land Cruiser, на третьем - Skoda Octavia.
В десятку вошли также Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Kia Ceed, Lexus RX, Hyundai Solaris и Kia Rio.
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