8 мая. Mossovetinfo.ru – Коронавирусная инфекция практически полностью теряет способность заражать людей, когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов тепла, сообщает Роспотребнадзор в ответ на вопросы в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
«Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30 [градусов] и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность», - говорится в ответе Роспотребнадзора.
Кроме того, разрушению вируса способствуют низкая влажность и солнечная погода.
При этом, полное разрушение вируса происходит только при температуре в 70 градус выше нуля.
Ранее было опубликовано исследование группы канадских ученых, которые пришли к выводу, что температура воздуха и климатические условия не влияют на распространение коронавируса.
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