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Другое     08.05.2020 14:06

Коронавирус теряет способность заражать людей при температуре от 30 градусов - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Коронавирусная инфекция практически полностью теряет способность заражать людей, когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов тепла, сообщает Роспотребнадзор в ответ на вопросы в telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30 [градусов] и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность», - говорится в ответе Роспотребнадзора.

Кроме того, разрушению вируса способствуют низкая влажность и солнечная погода.

При этом, полное разрушение вируса происходит только при температуре в 70 градус выше нуля.

Ранее было опубликовано исследование группы канадских ученых, которые пришли к выводу, что температура воздуха и климатические условия не влияют на распространение коронавируса.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус 

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