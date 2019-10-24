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Другое     24.10.2019 10:02

Опубликован рейтинг богатейших женщин России

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Теги:  Forbes  рейтинги  женщины 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Очередной рейтинг самых богатых женщин России опубликован Forbes.

В 2019 году в рейтинг впервые попали две женщины, состояние которых достигло миллиарда долларов.

Бессменным лидером рейтинга остается Елена Батурина, чье состояние эксперты оценивают в 1,2 миллиарда долларов. Второе место заняла основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 1 миллиард долларов. Третье и четвертое место в рейтинге разделили Татьяна Ковальчук и Елена Рыболовлева, состояние каждой из которых оценивается в 600 миллионов долларов.

В первую десятку рейтинга вошли также Ольга Белявцева, Лилия Ротенберг, Татьяна Кузнецова, Наталья Луценко, Лидия Михайлова и Евгения Гурьева.

Всего в рейтинг богатейших женщин России вошли 25 человек, их суммарное состояние оценивается в 9 миллиардов долларов.


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Теги: 
Forbes  рейтинги  женщины 

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