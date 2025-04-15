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Другое     19.05.2025 07:18

Открытие российских ученых поможет создать суперкомпьютеры нового поколения

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Теги:  суперкомпьютер  квантовый компьютер  Россия  ученые  процессоры  методика  патент 

19 мая — Mossovetinfo.ru — Сверхпроводящие компьютеры с 1000-кубитными процессорами выйдут в России на массовое производство. Такие машины, оперирующие "искусственными атомами" – крошечными микросхемами, которые позволяют лучше управлять квантовыми состояниями, будут созданы на основе запатентованной российскими учеными технологии, сообщают "Известия".

Российские ученые из центра «Шухов.Нано» (совместный центр МГТУ им. Баумана и ВНИИА имени Н.Л. Духова на базе кластера Квантум Парк) разработали технологию для создания процессоров нового поколения. Она базируется на инновационном методе формирования логических элементов с точностью до 0,2 ангстрема (0,02 нм).

Описание разработки опубликовано в Science Advances («Научные достижения») — одном из самых авторитетных в мире академических журналов. Технологию запатентовали в России, и в настоящий момент ведется ее патентование в других странах.

Методика открывает дорогу к дальнейшей миниатюризации вычислительных элементов и созданию суперкомпьютеров нового поколения. В частности, в России смогут серийно изготавливать квантовые процессоры с тысячами кубитов — сверхпроводниковых искусственных атомов — с точно заданными параметрами.

Китайский суперкомпьютер нового поколения «Тяньхэ» в конце 2024 года занял первое место в актуальном рейтинге Small Data Green Graph 500, составленном национальным суперкомпьютерным центром в Чанша провинции Хунань (Центральный Китай). Рейтинг Graph 500, впервые опубликованный в 2010 году, является наиболее авторитетным международным чартом, оценивающим производительность суперкомпьютеров при графовых вычислениях.

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Теги: 
суперкомпьютер  квантовый компьютер  Россия  ученые  процессоры  методика  патент 

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