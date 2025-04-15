19 мая — Mossovetinfo.ru — Сверхпроводящие компьютеры с 1000-кубитными процессорами выйдут в России на массовое произ...

28 апреля — Mossovetinfo.ru — За период с 20.50 мск 27 апреля по 04.35 мск 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и у...