Песков: сказанное Будановым свидетельствует что Украина - задумщик и спонсор терроризма

8 мая. Mossovetinfo.ru - Москва надеется, что Соединенные Штаты и страны Европы осудят заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян по всему миру, - сказал представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в эфире Первого канала в понедельник 8 мая.



"То, что сказал Буданов, - это абсолютно беспрецедентно, это прямо свидетельствует о том, что Украина - это де-факто государство - спонсор терроризма, это государство, которое не только поддерживает террористические акции, а которое является задумщиком и исполнителем террористических акций", - сказал Песков.



"Хочется до последнего надеяться, что все-таки европейские столицы и Вашингтон осудят подобные заявления украинских представителей (...) Подождем, посмотрим. Потому что, конечно, если это оставлять без реакции, то это будет весьма красноречивое молчание", - сказал пресс-секретарь Президента России.



Он добавил: "Это, конечно, диктует необходимость для того, чтобы наши специальные службы принимали все необходимые меры на фоне этих заявлений".



Также Песков сказал, что на Параде Победы 9 мая, на котором будут присутствовать и лидеры ряда стран СНГ, принимаются все возможные меры обеспечения безопасности.