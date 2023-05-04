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Другое     08.05.2023 18:53

Песков: сказанное Будановым свидетельствует что Украина - задумщик и спонсор терроризма

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Теги:  Москва  Кремль  Президент  представитель  Песков  Буданов  заявление 

8 мая. Mossovetinfo.ru - Москва надеется, что Соединенные Штаты и страны Европы осудят заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности убивать россиян по всему миру, - сказал представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в эфире Первого канала в понедельник 8 мая.

"То, что сказал Буданов, - это абсолютно беспрецедентно, это прямо свидетельствует о том, что Украина - это де-факто государство - спонсор терроризма, это государство, которое не только поддерживает террористические акции, а которое является задумщиком и исполнителем террористических акций", - сказал Песков.

"Хочется до последнего надеяться, что все-таки европейские столицы и Вашингтон осудят подобные заявления украинских представителей (...) Подождем, посмотрим. Потому что, конечно, если это оставлять без реакции, то это будет весьма красноречивое молчание", - сказал пресс-секретарь Президента России.

Он добавил: "Это, конечно, диктует необходимость для того, чтобы наши специальные службы принимали все необходимые меры на фоне этих заявлений".

Также Песков сказал, что на Параде Победы 9 мая, на котором будут присутствовать и лидеры ряда стран СНГ, принимаются все возможные меры обеспечения безопасности.

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Теги: 
Москва  Кремль  Президент  представитель  Песков  Буданов  заявление 

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