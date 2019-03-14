14 марта. Mossovetinfo.ru – Пользователи Facebook, Instagram и Whatsapp по всему миру сообщили о сбоях в работе приложений, сообщает сайт Downdetector, который отслеживает проблемы интернет-сервисов по всему миру.



Проблемы начались 13 марта около 18:00 по московскому времени. Пользователи социальных сетей Facebook, Instagram жаловались на то, что не могут войти в свой аккаунт, а также просмотреть ленты новостей. Жалобы поступили от пользователей из Бразилии, США, России, Турции, Индии, Португалии, Великобритании, Польши и других стран мира.



Администрации соцсетей признали наличие проблем и сообщили, что ведется работа по их устранению. При этом, администрация Facebook уточнила, что возникновение проблем не связано с хакерской атакой.



Позднее появились сообщения о сбое в работе мессенджера Whatsapp. В основном на сбои жаловались пользователи из Латинской Америки и Европы. Проблемы касались соединения с мессенджером, невозможностью войти в систему, а также с отправлением и получением сообщений.