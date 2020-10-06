6 октября. Mossovetinfo.ru - Посещаемость футбольного матча Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит» вызвала обеспокоенность у властей, сообщает пресс-служба РПЛ.
По официальным данным на матче, который состоялся в субботу, 3 октября, официально присутствовало 17 150 зрителей. Однако все, кто присутствовал на матче, видел фотографии со стадиона или наблюдал матч по телевизору, сходятся во мнении, что зрителей на матче было существенно больше.
Для уточнения данных РПЛ находится на связи и со «Спартаком», и с Российским футбольным союзом. В свою очередь, РФС намерен провести собственное расследование ситуации.
В тоже время генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб не продавал на матч билетов больше, чем положено по квоте, поэтому не испытывает беспокойства по поводу возможного расследования.
Согласно действующим в Москве правилам, в связи с коронавирусом на спортивные соревнования могут допускаться зрители в количестве не более 50% от вместимости арены. При этом, зрители обязаны соблюдать социальную дистанцию, в связи с чем реальная посещаемость сокращается до 30-35% в зависимости от конструкции арены.
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