21 июня — Mossovetinfo.ru — В ходе посещения во вторник, 20 июня, Северного речного вокзала Президент России Владимир ...

20 июня — Mossovetinfo.ru — В период с 19 по 30 июня 2023 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию, посв...