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Другое     21.06.2023 10:37

Путин и Собянин посетили во вторник Северный речной вокзал, приняли участие в церемонии запуска речного транспорта по Москве-реке

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Теги:  Москва-река  электротранспорт  речное судоходство  Путин  Собянин 

21 июня — Mossovetinfo.ru — В ходе посещения во вторник, 20 июня, Северного речного вокзала Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первого регулярного круглогодичного маршрута речного электротранспорта, — сообщает пресс служба Президента. Также Путин провёл совещание, посвящённое вопросам развития речного судоходства (стенограмма).

Сообщается, что Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Президенту, в частности, о работе по экологической реабилитации акватории Москвы-реки, о программе комплексного благоустройства столичных набережных и пляжных зон, а также о реставрации Северного речного вокзала и масштабной реконструкции Южного речного вокзала. О новых электрических судах, задействованных на речном маршруте, рассказал Николай Пожидаев – глава компании «Ситроникс», на верфях которой они построены.

Затем Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта – речных электросудов, которые с 20 июня начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут длиной более 6,5 километра связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной – активно строящиеся и развивающиеся районы столицы. Провозная способность составит 15–16 тысяч пассажиров в сутки.

Круглогодичный маршрут речного электротранспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной, проезд для горожан будет бесплатным до 23 июня включительно, сообщили в горадминистрации.

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Карта места

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Теги: 
Москва-река  электротранспорт  речное судоходство  Путин  Собянин 

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