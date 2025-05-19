2 июня — Mossovetinfo.ru — Путин поздравил с памятной, юбилейной датой, 70-летием космодрома Байконур, лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, граждан двух стран, сотрудников и ветеранов Байконура. Путин всем «крепкого здоровья и успехов во благо отечественной космической отрасли, укрепления партнёрских связей России и Казахстана». Видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур опубликовано на сайте Кремля
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«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Дорогие российские и казахстанские друзья! Уважаемые сотрудники и ветераны космодрома Байконур!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 70-летием легендарного космодрома Байконур.
Именно 2 июня 1955 года было принято государственное решение о создании в Советском Союзе уникального ракетного полигона, будущей первой космической гавани планеты», - говорится в поздравлении.
Президент России отметил, что «спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший страшную трагедию и огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и посёлки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее – приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звёздам».
«Создание Байконура, как и в целом реализация космической программы, – это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма. Мы отдаём дань уважения титанической, подвижнической работе сотен тысяч людей из всех союзных республик – тех, кто был первопроходцем, проектировал и строил Байконур, с момента основания работал на космодроме», - подчеркнул Путин.
На Байконуре, «начался отсчёт новой эры в истории человечества, здесь мечты превратились в реальность. Именно отсюда в 1957 году была запущена ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли, а 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, стартовав с Байконура, стал первым человеком, обогнувшим нашу Землю на космическом корабле», - отметил Путин.
Также президент сказал, что «всего же на счету Байконура свыше двух с половиной тысяч пусков», «и сегодня Байконур – это один из крупнейших и самых современных космодромов в мире», что «конечно, Байконур – это один из ярких символов российско-казахстанского стратегического партнёрства. Между нашими государствами заключены десятки договоров и соглашений, регулирующих все сферы деятельности космодрома и города Байконур».
«На примере Байконура хорошо видно, как сотрудничество и интеграция служат интересам двух стран, работают на повышение международного престижа, укрепление позиций России и Казахстана на передовых рубежах науки, инноваций, в самых разных высокотехнологичных отраслях», - подчеркнул Путин в поздравлении.
По информации Роскосмоса
, крупнейший космодром в мире Байконур — первый и крупнейший в мире космодром, расположен на территории Казахстана между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Территория космодрома Байконур составляет 6717 км². Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.
С 4 октября 1957 года по 8 апреля 2025 года с космодрома Байконур выполнены 1 547 орбитальных пусков ракет-носителей, на околоземные орбиты и отлетные траектории выведены 2 006 космических аппаратов.
В составе экспериментально-испытательной базы космодрома сегодня используются:
• 4 стартовых комплекса;
• 11 монтажно-испытательных корпусов, в которых размещено более 35 технических комплексов для предстартовой подготовки ракета-носителей, космических аппаратов и разгонных блоков;
• 3 заправочных станции для заправок КА и РБ компонентами ракетного топлива и сжатыми газами;
• измерительный комплекс в составе 4 измерительных пунктов и информационно-вычислительного центра;
• кислородно-азотный завод, теплоэлектроцентраль, аэродром «Крайний».
Всего на космодроме около 3500 объектов, из которых более 1300 находится в эксплуатации. На космодроме осуществляется полный цикл подготовки составных частей РН, проводится оценка результатов пуска и на активном участке полета КА, включающий:
• прием, подготовку составных частей и сборку ракеты-носителя на технических комплексах;
• заправку космических аппаратов и разгонных блоков на заправочной и заправочно-насосной станциях;
• предстартовую подготовку РКН на стартовом комплексе;
• пуск и комплекс послепусковых работ.
Помимо этого, предприятия ракетно-космической отрасли на космодроме решают и сопутствующие задачи, такие как:
• прием и передача телеметрической и служебной информации с российского сегмента МКС и космических аппаратов, находящихся в зоне видимости измерительного комплекса космодрома;
• обеспечение всех видов связи при технологической подготовке и пуске ракет-носителей и космических аппаратов различного назначения;
• экологический мониторинг, реализация природоохранных мероприятий, а также экологическое сопровождение пусков РКН на объектах космодрома и в районах падения отделяемых частей РН.
• участие в работах по Федеральной космической программе и коммерческим проектам с космодрома Восточный и Гвианского космического центра.
За время существования с космодрома стартовали около 2700 РКН и МБР, из которых 1500 — по космическим программам. Было запущено свыше 850 ракет-носителей семейства Р-7 (РН «Спутник», РН «Полет», РН «Луна», РН «Восток», РН «Восход», РН «Молния», РН «Союз»), от первого искусственного спутника Земли до пилотируемых запусков к МКС в наши дни; более 400 РН «Протон» и его модификаций; около 50 РН «Зенит» и 114 РН «Циклон». Отсюда проводится большая часть запусков КА, осуществляемых Россией, выполняются все пуски ракет по пилотируемой программе и запуски КА на геостационарную орбиту.
С 1990 года испытательные подразделения космодрома принимают участие в создании ракетно-космических комплексов по конверсионным программам с использованием МБР, снимаемых с вооружения РВСН. Это ракеты-носители легкого класса («Днепр», «Стрела»).
На космодроме осуществляют свою деятельность эксплуатационные подразделения организаций ракетно-космической отрасли, наиболее крупными из которых являются:
• Филиал АО «ЦЭНКИ» — «Космический центр «Южный»;
• Филиал «Байконур» ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королева;
• Байконурский филиал АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»;
• Летно-испытательная база «Байконур» Завода по эксплуатации ракетно-космической техники ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»;
• Представительство АО «НПО им. С.А. Лавочкина»;
• Филиал «Байконур» ФГУП НТЦ «Охрана»;
• Представительство АО «ВПК «НПО Машиностроения» на космодроме Байконур;
• а также обеспечивающие организации — региональное управление Федерального медико-биологического агентства России, Управление Министерства внутренних дел РФ на комплексе «Байконур» и ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 70 МЧС России».
Общую координацию работ предприятий ракетно-космической отрасли осуществляет филиал Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур.
Всего на космодроме работает около 12 000 человек.
Перспективы и международное сотрудничество
Сегодня под руководством и при активном участии Госкорпорации «Роскосмос» предприятия ракетно-космической отрасли в Байконуре развивают совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек», которое, безусловно, откроет новые возможности для космодрома. В рамках этой программы производится обучение специалистов предприятия для работы в составе совместного расчета подготовки составных частей и пуска ракет-носителей типа «Протон».